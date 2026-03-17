В Волгоградской области за год вдвое выросло число компаний, которые работали без специального разрешения Банка России». В 2025 году было выявлено 16 нелегалов, тогда как годом ранее всего 7.

Как пояснили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, это связано с применением новых инструментов для поиска и получения информации о компаниях и лицах, которые незаконно ведут свою деятельность.

- В 2025 году Банк России начал использовать данные Росреестра и ФССП для того, чтобы выявлять социально опасные схемы нелегального кредитования под залог жилья. Используя эту информацию, мы выявили в Волгоградской области одного частного кредитора, который выдавал гражданам займы под залог недвижимого имущества. Информация о нем направлена в правоохранительные органы, - рассказал замуправляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов.

По его словам, связавшись с такими кредиторами можно потерять не только деньги, но и единственное жилье, а также другое ценное имущество. Есть опасность столкнуться с незаконными методами взыскания и даже угрозами.

В числе нелегальных кредиторов оказались и три сельскохозяйственных потребительских кооператива, которые сами вышли из реестра Банка России, сменили организационно-правовую форму и наименование, но продолжили выдавать займы своим пайщикам, либо рекламировали себя в качестве кредиторов. Также обнаружены двое индивидуальных предпринимателей, которые под видом скупки имущества выдавали займы жителям.

Еще 8 юрлиц незаконно использовали в своем наименовании слово «ломбард». Один из них в реестре Банка России не числился, остальные семь были из него исключены. Также выявлены две организации, которые незаконно привлекали инвестиции граждан, в том числе и в криптовалюте, без документального подтверждения.

Согласно законодательству, с августа 2025 года организациям, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно, запрещено публично привлекать средства граждан в качестве инвестиций. За это предусмотрена административная ответственность или штраф до 1 миллиона рублей для юрлиц.