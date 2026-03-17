Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Волгоградца осудили за нечестную попытку разбогатеть на 3 млн рублей

Дзержинский районный суд Волгограда признал 54-летнего местного жителя виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина хотел обмануть своего знакомого и завладеть его миллионами, сообщили в прокуратуре региона.

Несостоявшегося миллионера, которого задержали силовики, приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела сообщил своему знакомому недостоверную информацию о привлечении к уголовной ответственности по результатам оперативно-розыскных мероприятий, якобы проводимых в отношении него. Далее, чтобы похитить деньги знакомого, аферист пообещал решить вопрос за 3 миллиона рублей, которые нужно передать сотрудникам правоохранительных органов. Однако свой умысел до конца он не довел, так как был задержан. 

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. 

Вину фигурант дела полностью признал. В собственность государства конфискован мобильный телефон осужденного, который использовался при совершении преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Фото из архива V102.RU

