Волгоградца осудили за нечестную попытку разбогатеть на 3 млн рублей

Дзержинский районный суд Волгограда признал 54-летнего местного жителя виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина хотел обмануть своего знакомого и завладеть его миллионами, сообщили в прокуратуре региона.

Несостоявшегося миллионера, которого задержали силовики, приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела сообщил своему знакомому недостоверную информацию о привлечении к уголовной ответственности по результатам оперативно-розыскных мероприятий, якобы проводимых в отношении него. Далее, чтобы похитить деньги знакомого, аферист пообещал решить вопрос за 3 миллиона рублей, которые нужно передать сотрудникам правоохранительных органов. Однако свой умысел до конца он не довел, так как был задержан.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Вину фигурант дела полностью признал. В собственность государства конфискован мобильный телефон осужденного, который использовался при совершении преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU

