



Весеннее половодье ожидается выше среднемноголетних значений в Центральном и Приволжском федеральных округах. Кроме того, прогнозируется подъем выше нормы на реках Урала, Сибири и юга Дальнего Востока. Об этом было заявлено на всероссийском совещании о готовности регионов к весеннему половодью с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, сообщили в Росводресурсах.

- Выше нормы на 1-1,5 метра, а местами до 2,5 метров и выше, максимальные уровни воды прогнозируется в Центральном федеральном округе. Здесь складывается риск превышения отметок неблагоприятного и опасного явления в районе Брянска, Рязани, Тулы, Владимира, Твери, Обнинска и других населенных пунктов Калужской области. Выход воды на пойму прогнозируется в населенных пунктах Московской, Костромской и Ярославской области. В Приволжском и Уральском федеральных округах на Вятке и ее притоках, в Кировской области на притоках Волги, а также на территориях Оренбургской, Ульяновской, Самарской областей. Выход на пойму прогнозируется на отдельных реках Свердловской, Тюменской Курганской областей и Пермского края, — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Волгоградской области в списке территорий, где прогнозируются риски, нет.

В настоящее время специалисты следят за подготовкой крупнейших водохранилищ. На юге России они сейчас работают в режиме наполнения.

Несмотря на благоприятный прогноз паводка в Волгоградской области, в регионе на днях проводились командно-штабные учения с участием экстренных служб по отработке действий во время возникновения возможных сложных ситуаций.



