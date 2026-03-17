Телеком 17.03.2026 16:07
На территории Волгоградской области за счёт запуска 50 базовых станций значительно увеличили процент покрытия трассы Р-22 «Каспий» мобильной связью. Как сообщает ИА «Высота 102», скорость интернета в среднем выросла на 30%. Кроме того, на федеральной автодороге за счет обновления телеком-инфраструктуры МТС удалось устранить и «белые пятна» – участки, где ранее связь была недоступна.
Напомним, трасса Р-22 «Каспий» (Е-119) соединяет Москву и Астрахань через Тамбов и Волгоград и является одной из главных автомобильных магистралей, ведущих на юг страны и к Каспийскому морю. Дорога активно используется междугородним транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественниками, а также обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов Волгоградской области.
Кроме автомобилистов улучшение мобильной связи уже ощутили в поселках Самофаловка и Котлубань, городах Фролово, Михайловка и Новоаннинский, в селах и хуторах Ветютнев, Отрадное, Троицкий, Панфилово, Черкесовский, станице Филоновская, а также рабочем поселке Новониколаевский.
Модернизация инфраструктуры на маршруте была проведена и на территории Астраханской области: телеком-оборудование обновлено в селе Ушаковка, а также в населенных пунктах Тинаки и Нариманов, что позволило улучшить качество связи на южном участке трассы. Развитие сети на федеральной магистрали особенно важно для автомобилистов и пассажиров междугородних маршрутов. Стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, банковскими и государственными сервисами, а в экстренной ситуации быстро связаться со службами помощи.
– Е-119 – одна из основных дорог, по которой жители Волгоградской области ездят на юг страны и в соседние регионы. На таких протяжённых маршрутах особенно важно, чтобы связь оставалась стабильной не только в населённых пунктах, но и между ними. Запуск 50 базовых станций позволил существенно повысить скорость мобильного интернета и устойчивость сети вдоль трассы. Мы последовательно усиливаем покрытие на ключевых автодорогах региона, чтобы водители и пассажиры могли пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи на протяжении всего пути, – прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
