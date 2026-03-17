Под Волгоградом подрожала переправа через Дон: смотрим новые цены





В Иловлинском районе Волгоградской области с 16 марта повысили расценки на переправу через Дон по маршруту «Новогригорьевская — Вилтов». Стоимость для легкового автомобиля выросла в среднем на 53%, а для мотоцикла сразу в 2,2 раза.

Как сообщили журналистам в Фроловском ДРСУ ГБУ «Волгоградавтодор», переправить легковой автомобиль массой от 0,7 до 1 тонны обойдётся теперь в 150 руб., транспорт весом от 1 до 1,5 тонны – 200 руб., от 1,5 до 3 тонн – 250 руб., свыше 3 тонн – 300 руб.

Для обычной мототехники услуги парома обойдутся в 150 рублей, для мотоцикла с коляской — 150 руб. Переправить микроавтобус теперь стоит 350 руб., автобус — 350 руб., опорожненные грузовые автомобили грузоподъёмностью до 0,9 т – 300 руб., до 1,5 т – 350 руб., до 5 т – 500 руб., до 7 т – 550 руб., от 7 до 16 т – 700 руб., от 16 до 20 т – 800 руб., свыше 20 т – 1000 руб., колёсный трактор типа «Беларусь» – 500 руб., типа К‑700 – 900 руб., пустой прицеп для легкового автомобиля – 150 руб., пустой прицеп для грузового автомобиля – 500 руб.

Как пояснили в облкомдортрансе, тарифы на услуги по перевозке транспортных средств, зарегистрированных на физические лица, не менялись более 10 лет – с 2015 года, на юридические лица – с 2023 года.

– За это время многократно менялась цена на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги по обслуживанию подвижного состава с учетом возросших требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок, – объясняют причину повышения цен в профильном комитете.

Здесь также предупреждают, что оплатить переправу можно только наличными в связи с отсутствием устойчивого интернет-соединения.