Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Федеральные новости
 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Новая площадь, фонтаны и музей СВО: студенты показали, каким видят центр Волгограда в будущем

Общество 17.03.2026 17:34
0
17.03.2026 17:34


Сегодня, 17 марта, молодые архитекторы и студенты представили проекты развития Волгограда, в том числе таких знаковых для города мест, как парк у подножия Мамаева кургана, Центральная набережная, площадь Павших борцов, Привокзальная площадь, сквер Симбирцева и другие.

Как уточнили в администрации региона, визуализация инициированных молодежью проектов развития была продемонстрирована на совещании по подготовке к фестивалю #ТриЧетыре. 

- Ряд проектов реализуют уже в этом году, - сообщили в обладминистрации.

Площадь Павших Борцов


Губернатор Андрей Бочаров в ходе недавней рабочей поездки по объектам благоустройства Волгограда сообщил, что площадь Павших борцов станет полностью пешеходной. Для проезда тяжелой техники во время военных парадов часть территории замостят.

Привокзальная площадь у ЖД вокзала


Принято решение о расширении улицы. Здесь планируют обустроить новое общественное пространство, где можно будет отдохнуть, погулять, подождать поезд и пообщаться. Перед вокзалом установят новый фонтан. Привычной большой парковки не будет. Территорию решили использовать только для высадки и посадки пассажиров, но при этом предусмотреть в шаговой доступности большее количество удобных парковочных площадок, которых обещают сделать в два раза больше. 

Памятник героям спецоперации и музей СВО


В мемориальном парке у подножия Мамаева кургана слева от главной лестницы будет построен музей, где на площади порядка 700 кв. м. будут представлены три информационных блока, посвященные воинским подразделениям СВО, отряду «Бессмертный Сталинград», ключевым событиям. Особое место займут истории героев: можно будет увидеть их личные вещи и письма. 

Рядом будет установлен памятник героям специальной военной операции по защите Донбасса. Будущую скульптурную композицию разработали художники легендарной студии имени Грекова. Площадку и фундамент для этих объектов планируют подготовить уже в мае текущего года.

Выставочный центр


Современный выставочный центр для демонстрации достижений региона в различных сферах планируют построить рядом со стадионом «Волгоград Арена». Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров. Ожидается, что площадь будущего центра будет порядка 10 тысяч кв. метров. 

Сквер Симбирцева


Здесь запланирован большой комплекс работ по благоустройству. Помимо современного тротуарного покрытия здесь появится система полива, новые фонари с энергоэффективным освещением, удобные скамейки, урны, система видеонаблюдения для безопасности жителей и гостей города. Фонтан также заиграет новыми красками.


Набережная и новые объекты


Комфортная прогулочная зона вдоль Волги будет обустраивается и дальше по направлению к мосту. Так, к примеру, преобразится участок нижней террасы от бронекатера до скульптуры «Чайка». Здесь планируют обновить инженерные сети, покрыть пешеходные зоны брусчаткой, обустроить детский городок, площадку для воркаута, велосипедную дорожку, памп-трек, сделать летнюю сцену, установить малые архитектурные формы и выполнить озеленение.


Здесь появятся новые объекты: детские игровые площадки и скейтпарк. 


Также появится в Волгограде и велотрек.


Преобразится территория и у исторической водокачки на набережной, где предлагают создать деловой центр.



17:30
Двоих волгоградцев осудили за незаконную выдачу разрешений на промышленный вылов рыбыСмотреть фотографии
17:11
«Волгоградавтодор» выплатит 281 тыс. рублей за падение на авто «Пешеходного перехода»Смотреть фотографии
16:42
Волгоградцев предупредили о новых штрафах с 19 мартаСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде установили 8 участников беспредела в электробусеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
«Надо жить настоящим! К счастью, оно у меня есть»: раненный на СВО волгоградец – о переоценке ценностей и возвращении к мирной жизниСмотреть фотографии
15:24
Под Волгоградом подрожала переправа через Дон: смотрим новые ценыСмотреть фотографии
14:34
Новая площадь, фонтаны и музей СВО: студенты показали, каким видят центр Волгограда в будущемСмотреть фотографии
13:34
«Умный дом» и свой парк за окном: в «Центропарке» на Тулака стартовали продажи второго домаСмотреть фотографии
13:27
Волжан шокировали «смешные» суммы за отоплениеСмотреть фотографии
13:24
Волгоградца осудили за нечестную попытку разбогатеть на 3 млн рублейСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде 17 марта парализовано движение трамваев СТ и СТ2Смотреть фотографии
13:07
На трассе «Каспий» в Волгоградской области усилили покрытие мобильного интернетаСмотреть фотографии
12:48
Участник СВО из Волгограда займется развитием фиджитал-спорта в МосквеСмотреть фотографии
12:36
В окнах общежития ВолГУ зажглась цифра «40»Смотреть фотографии
12:34
«Матчдей» стартует за 2 часа до поединка «Ротора» с «Факелом» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров поручил молодёжи разработать программу фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
11:11
ЦГМС: перепугавший волгоградцев грохот не связан с погодными условиямиСмотреть фотографии
10:57
Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют ТелеграмСмотреть фотографии
10:54
Волгоградка надурила грузоперевозчиков на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:49
Пора смотреть в оба: в Волгоградской области после первого потепления проснулись клещиСмотреть фотографии
09:38
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом жёлтый уровень опасности из-за тумановСмотреть фотографии
09:27
«У собак паника, а мы в ужасе»: на севере Волгограда серия громких звуков встревожила жителейСмотреть фотографии
08:55
Космонавты передали Волгограду флаг феста #ТриЧетыре с МКССмотреть фотографии
08:54
ФАС начнёт пересматривать заоблачные тарифы за ЖКУ в регионахСмотреть фотографии
08:08
Волгоградским старшеклассникам рассказали о перспективах работы в металлургииСмотреть фотографии
08:06
Застройщика ЖК в Волгограде обязали отремонтировать провалившуюся парковкуСмотреть фотографии
07:44
На юге Волгограда школьница выпала из окна: ее спасаютСмотреть фотографии
07:41
Под Волгоградом за взятки осудят заместителя главврача и медсестру районной ЦРБСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде женщину отправили в больницу после вечерней поездки на автобусеСмотреть фотографии
06:49
В Ростовской области за год снизились «расценки» на взяткиСмотреть фотографии
 