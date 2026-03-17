Сегодня, 17 марта, молодые архитекторы и студенты представили проекты развития Волгограда, в том числе таких знаковых для города мест, как парк у подножия Мамаева кургана, Центральная набережная, площадь Павших борцов, Привокзальная площадь, сквер Симбирцева и другие.

Как уточнили в администрации региона, визуализация инициированных молодежью проектов развития была продемонстрирована на совещании по подготовке к фестивалю #ТриЧетыре.

- Ряд проектов реализуют уже в этом году, - сообщили в обладминистрации.

Площадь Павших Борцов





Губернатор Андрей Бочаров в ходе недавней рабочей поездки по объектам благоустройства Волгограда сообщил, что площадь Павших борцов станет полностью пешеходной. Для проезда тяжелой техники во время военных парадов часть территории замостят.

Привокзальная площадь у ЖД вокзала





Принято решение о расширении улицы. Здесь планируют обустроить новое общественное пространство, где можно будет отдохнуть, погулять, подождать поезд и пообщаться. Перед вокзалом установят новый фонтан. Привычной большой парковки не будет. Территорию решили использовать только для высадки и посадки пассажиров, но при этом предусмотреть в шаговой доступности большее количество удобных парковочных площадок, которых обещают сделать в два раза больше.

Памятник героям спецоперации и музей СВО





В мемориальном парке у подножия Мамаева кургана слева от главной лестницы будет построен музей, где на площади порядка 700 кв. м. будут представлены три информационных блока, посвященные воинским подразделениям СВО, отряду «Бессмертный Сталинград», ключевым событиям. Особое место займут истории героев: можно будет увидеть их личные вещи и письма.

Рядом будет установлен памятник героям специальной военной операции по защите Донбасса. Будущую скульптурную композицию разработали художники легендарной студии имени Грекова. Площадку и фундамент для этих объектов планируют подготовить уже в мае текущего года.

Выставочный центр





Современный выставочный центр для демонстрации достижений региона в различных сферах планируют построить рядом со стадионом «Волгоград Арена». Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров. Ожидается, что площадь будущего центра будет порядка 10 тысяч кв. метров.

Сквер Симбирцева





Здесь запланирован большой комплекс работ по благоустройству. Помимо современного тротуарного покрытия здесь появится система полива, новые фонари с энергоэффективным освещением, удобные скамейки, урны, система видеонаблюдения для безопасности жителей и гостей города. Фонтан также заиграет новыми красками.





Набережная и новые объекты





Комфортная прогулочная зона вдоль Волги будет обустраивается и дальше по направлению к мосту. Так, к примеру, преобразится участок нижней террасы от бронекатера до скульптуры «Чайка». Здесь планируют обновить инженерные сети, покрыть пешеходные зоны брусчаткой, обустроить детский городок, площадку для воркаута, велосипедную дорожку, памп-трек, сделать летнюю сцену, установить малые архитектурные формы и выполнить озеленение.





Здесь появятся новые объекты: детские игровые площадки и скейтпарк.





Также появится в Волгограде и велотрек.





Преобразится территория и у исторической водокачки на набережной, где предлагают создать деловой центр.









