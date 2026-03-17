Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Волгоградка надурила грузоперевозчиков на полмиллиона рублей

Расследования 17.03.2026 13:54
17.03.2026 13:54

 


В Волгограде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Волгограду задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при организации грузоперевозок. Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, волгоградке удалось обмануть водителей и предпринимателей на сумму свыше 520 тысяч рублей.      

По предварительным данным, фигурантка работала логистом у ИП и имела доступ к его подписи и печати. Используя свое положение, женщина под предлогом оказания транспортных услуг откликалась на заявки грузоотправителей, которым требовалось перевезти груз между регионами. Под видом компании она подтверждала готовность выполнить перевозку, хотя фактически не имела собственный транспорт и водителей.

После достижения договоренности она размещала аналогичную заявку на бирже, но по завышенной цене. Договорившись с другим перевозчиком, она обещала выплату после выполнения доставки. В конечном итоге грузоотправитель перечислял денежные средства за услугу, однако перевозчики оплату не получали. Вместо этого подозреваемая направляла им фиктивные документы об оплате и обещала перевод средств в течение нескольких дней.

В результате от мошеннических действий пострадали четыре организации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

