Волгоградка надурила грузоперевозчиков на полмиллиона рублей





В Волгограде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Волгограду задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при организации грузоперевозок. Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, волгоградке удалось обмануть водителей и предпринимателей на сумму свыше 520 тысяч рублей.

По предварительным данным, фигурантка работала логистом у ИП и имела доступ к его подписи и печати. Используя свое положение, женщина под предлогом оказания транспортных услуг откликалась на заявки грузоотправителей, которым требовалось перевезти груз между регионами. Под видом компании она подтверждала готовность выполнить перевозку, хотя фактически не имела собственный транспорт и водителей.

После достижения договоренности она размещала аналогичную заявку на бирже, но по завышенной цене. Договорившись с другим перевозчиком, она обещала выплату после выполнения доставки. В конечном итоге грузоотправитель перечислял денежные средства за услугу, однако перевозчики оплату не получали. Вместо этого подозреваемая направляла им фиктивные документы об оплате и обещала перевод средств в течение нескольких дней.

В результате от мошеннических действий пострадали четыре организации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.