Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Участник СВО из Волгограда займется развитием фиджитал-спорта в Москве

Общество 17.03.2026 15:48
Ветеран СВО из Волгоградской области Владислав Фролов, ставший участником президентской программы «Время героев», занял один из руководящих постов в Федеральном центре подготовки спортивного резерва. Вернувшись к тренировкам после тяжелого ранения и частичной ампутации ноги, сегодня он продвигает не только классические, но и инновационные виды спорта.

- Когда я был в госпитале, передвигался исключительно на инвалидной коляске и даже не представлял, как можно ходить на протезе, я, конечно, не мог подумать, что все сложится именно так. Но после я стал участником второго потока президентской программы «Время героев», поучиться у лучших руководителей и специалистов страны и в итоге получить назначение на пост начальника управления по развитию инновационных видов спорта, - рассказывает Владислав Фролов.


Попробовав себя едва ли не во всех спортивных ипостасях – от занятий на скалодроме до бега и армрестлинга, - волгоградец открыл для себя преимущества фиджитал-спорта.

- Я уверен, что фиджитал-спорт – новая ступень в развитии спорта и инновационной среды в целом. Сравнивать его с традиционными видами, на мой взгляд, нужно только для его развития, а не для поиска недостатков, - рассуждает Владислав Фролов. – Важно понимать, что его продвижение будет мотивировать к занятиям людей, погруженных в цифровую среду, а также позволит максимально гармонично развивать как физические, так и интеллектуальные способности человека. 

Фиджитал–спорт – современный формат, сочетающий в себе физическую активность и цифровые навыки. Соревнуясь в виртуальной игре, на следующем этапе спортсмены демонстрируют свои навыки в реальном мире. Например, команда проводит матч в FIFA, а после выходит на настоящее футбольное поле. Организаторы соревнований уверены, что подобный вариант решит проблему цифровой зависимости у подростков и вернет их в реальный мир.


Историю Владислава Фролова, попавшего в зону боевых действий 21-летним офицером, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали не раз. Получив тяжелейшее ранение и на несколько месяцев буквально «прописавшись» в госпиталях, волгоградец мечтал как можно скорее встать на ноги и вернуть жизни ее прежний ритм.

Едва освоившись на протезе, кавалер ордена Мужества бросал самому себе новые вызовы. Освоив катание на сёрфе, попробовав силы на скалодроме и на катке, проплыв приличные дистанции в бассейне и поднявшись на вершину Эльбруса, молодой мужчина доказал, что даже с протезом человеку под силу не просто вернуть себе былую форму, но даже улучшить результаты. А еще… стать счастливее.


- Некоторые люди до сих пор думают, что после таких событий жизнь если не заканчивается, то меняется на 180 градусов. Я считаю иначе. Недавно я приехал в госпиталь для замены гильзы и встретился там с парнями, которые только недавно получили ранение. Они ещё не понимают, как будут жить с протезом. Спрашивают, например, как же я управляю машиной. Я сказал им: «Ребята, не переживайте. Будете и машину водить, и бегать, и прыгать, и на сноуборде кататься, и стрелять, и на велосипеде гонять. Главное, не унывать и продолжать развиваться». Моя жизнь действительно разделилась на «до» и «после». И, как бы странно это ни звучало, после ранения она стала намного интереснее, чем была до него, - уверен Владислав Фролов.

Своей философией и отнюдь не юношеской мудростью ветеран СВО делился с нами в одном из выпусков подкаста ИА «Высота 102».

Фото Владислава Фролова и Павла Мирошкина 

17:34
Новая площадь, фонтаны и музей СВО: студенты показали, каким видят центр Волгограда в будущемСмотреть фотографии
16:34
«Умный дом» и свой парк за окном: в «Центропарке» на Тулака стартовали продажи второго домаСмотреть фотографии
16:27
Волжан шокировали «смешные» суммы за отоплениеСмотреть фотографии
16:24
Волгоградца осудили за нечестную попытку разбогатеть на 3 млн рублейСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде 17 марта парализовано движение трамваев СТ и СТ2Смотреть фотографии
16:07
На трассе «Каспий» в Волгоградской области усилили покрытие мобильного интернетаСмотреть фотографии
15:48
Участник СВО из Волгограда займется развитием фиджитал-спорта в МосквеСмотреть фотографии
15:36
В окнах общежития ВолГУ зажглась цифра «40»Смотреть фотографии
15:34
«Матчдей» стартует за 2 часа до поединка «Ротора» с «Факелом» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
Андрей Бочаров поручил молодёжи разработать программу фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:11
ЦГМС: перепугавший волгоградцев грохот не связан с погодными условиямиСмотреть фотографии
13:57
Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют ТелеграмСмотреть фотографии
13:54
Волгоградка надурила грузоперевозчиков на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:49
Пора смотреть в оба: в Волгоградской области после первого потепления проснулись клещиСмотреть фотографии
12:38
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом жёлтый уровень опасности из-за тумановСмотреть фотографии
12:27
«У собак паника, а мы в ужасе»: на севере Волгограда серия громких звуков встревожила жителейСмотреть фотографии
11:55
Космонавты передали Волгограду флаг феста #ТриЧетыре с МКССмотреть фотографии
11:54
ФАС начнёт пересматривать заоблачные тарифы за ЖКУ в регионахСмотреть фотографии
11:08
Волгоградским старшеклассникам рассказали о перспективах работы в металлургииСмотреть фотографии
11:06
Застройщика ЖК в Волгограде обязали отремонтировать провалившуюся парковкуСмотреть фотографии
10:44
На юге Волгограда школьница выпала из окна: ее спасаютСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом за взятки осудят заместителя главврача и медсестру районной ЦРБСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде женщину отправили в больницу после вечерней поездки на автобусеСмотреть фотографии
09:49
В Ростовской области за год снизились «расценки» на взяткиСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде речной трамвайчик до Культбазы станет ходить вдвое чащеСмотреть фотографии
09:39
Бастрыкин заинтересовался установленным для галочки пандусом в волгоградском МКДСмотреть фотографии
09:23
Новые стандарты комфортной жизни: как «Синара-Девелопмент» меняет жилую среду ВолгоградаСмотреть фотографии
09:15
Жители Волгограда и области опередили застройщиков по строительству жильяСмотреть фотографии
08:37
Минобороны: над регионами России сбили 206 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
08:31
Три волгоградских вуза вошли в сотню самых читающихСмотреть фотографии
 