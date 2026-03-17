



Ветеран СВО из Волгоградской области Владислав Фролов, ставший участником президентской программы «Время героев», занял один из руководящих постов в Федеральном центре подготовки спортивного резерва. Вернувшись к тренировкам после тяжелого ранения и частичной ампутации ноги, сегодня он продвигает не только классические, но и инновационные виды спорта.

- Когда я был в госпитале, передвигался исключительно на инвалидной коляске и даже не представлял, как можно ходить на протезе, я, конечно, не мог подумать, что все сложится именно так. Но после я стал участником второго потока президентской программы «Время героев», поучиться у лучших руководителей и специалистов страны и в итоге получить назначение на пост начальника управления по развитию инновационных видов спорта, - рассказывает Владислав Фролов.





Попробовав себя едва ли не во всех спортивных ипостасях – от занятий на скалодроме до бега и армрестлинга, - волгоградец открыл для себя преимущества фиджитал-спорта.

- Я уверен, что фиджитал-спорт – новая ступень в развитии спорта и инновационной среды в целом. Сравнивать его с традиционными видами, на мой взгляд, нужно только для его развития, а не для поиска недостатков, - рассуждает Владислав Фролов. – Важно понимать, что его продвижение будет мотивировать к занятиям людей, погруженных в цифровую среду, а также позволит максимально гармонично развивать как физические, так и интеллектуальные способности человека.

Фиджитал–спорт – современный формат, сочетающий в себе физическую активность и цифровые навыки. Соревнуясь в виртуальной игре, на следующем этапе спортсмены демонстрируют свои навыки в реальном мире. Например, команда проводит матч в FIFA, а после выходит на настоящее футбольное поле. Организаторы соревнований уверены, что подобный вариант решит проблему цифровой зависимости у подростков и вернет их в реальный мир.





Историю Владислава Фролова, попавшего в зону боевых действий 21-летним офицером, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали не раз. Получив тяжелейшее ранение и на несколько месяцев буквально «прописавшись» в госпиталях, волгоградец мечтал как можно скорее встать на ноги и вернуть жизни ее прежний ритм.

Едва освоившись на протезе, кавалер ордена Мужества бросал самому себе новые вызовы. Освоив катание на сёрфе, попробовав силы на скалодроме и на катке, проплыв приличные дистанции в бассейне и поднявшись на вершину Эльбруса, молодой мужчина доказал, что даже с протезом человеку под силу не просто вернуть себе былую форму, но даже улучшить результаты. А еще… стать счастливее.





- Некоторые люди до сих пор думают, что после таких событий жизнь если не заканчивается, то меняется на 180 градусов. Я считаю иначе. Недавно я приехал в госпиталь для замены гильзы и встретился там с парнями, которые только недавно получили ранение. Они ещё не понимают, как будут жить с протезом. Спрашивают, например, как же я управляю машиной. Я сказал им: «Ребята, не переживайте. Будете и машину водить, и бегать, и прыгать, и на сноуборде кататься, и стрелять, и на велосипеде гонять. Главное, не унывать и продолжать развиваться». Моя жизнь действительно разделилась на «до» и «после». И, как бы странно это ни звучало, после ранения она стала намного интереснее, чем была до него, - уверен Владислав Фролов.

Своей философией и отнюдь не юношеской мудростью ветеран СВО делился с нами в одном из выпусков подкаста ИА «Высота 102».

Фото Владислава Фролова и Павла Мирошкина