



Жители Волгограда продолжают гадать, что стало причиной оглушительного грохота, который слышали горожане в разных районах – от центра до северных и западных окраин. По одной из версий, прозвучавших в СМИ, громкие звуки, похожие на звуки взрывов, – не что иное как весенний гром. Однако, передает портал Volganet.net, специалисты Волгоградского ЦГМС эту идею не поддержали.

– Синоптическая обстановка в регионе сейчас стабильная и спокойная. Слоистая облачность, которая могла бы сопровождать грозовые явления, отсутствует. Нет никаких признаков, чтобы связывать грохот в городе с неблагоприятными погодными явлениями. Это точно не гром, – приводит цитату из заявления Волгоградского ЦГМС издание.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщило о «взрывах», обеспокоивших жителей Волгограда в разгар рабочего дня 17 марта. Однако в ГУ МЧС России по Волгоградской области заявили, что им никаких заявок не поступало. Об отсутствии какой-либо ясности сообщили корреспондентам и в штабе гражданской обороны Тракторозаводского района Волгограда.

В администрации Волгограда лаконично сообщили «Высоте 102», что звуки не представляют опасности для населения.