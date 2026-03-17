Волгоградцев предупредили о новых штрафах с 19 марта





Федеральным законом, принятым в начале марта 2026 года, увеличены размеры административных штрафов за ряд правонарушений в области защиты Государственной границы РФ. Новые штрафы начнут действовать с 19 марта 2026 года. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и затрагивает статьи, связанные с охраной границы, пограничным режимом и правилами на воде. Размер административных штрафов увеличен более чем в 2,5 раза для всех нарушителей.

Как изменятся размеры штрафов?

За нарушение правил пересечения границы или прохождения погранконтроля:

— для граждан — от 5 000 до 25 000 руб. (ранее было от 2 до 5 тысяч рублей).

— для должностных лиц — от 100 000 до 250 000 руб.

— для компаний — от 1 000 000 до 2 500 000 руб.

За нарушение порядка въезда и пребывания в погранзоне:

— для граждан — от 1 500 до 5 000 руб.

— для должностных лиц — от 5 000 до 25 000 руб.

— для компаний — от 25 000 до 50 000 руб.

За неповиновение военнослужащему при охране границы:

— для граждан — от 5 000 до 7 000 руб.

За нарушение режима в пунктах пропуска:

— для граждан — от 1 500 до 5 000 руб.

— для должностных лиц — от 5 000 до 25 000 руб.

— для компаний — от 25 000 до 50 000 руб.

За непринятие мер по предотвращению незаконного провоза людей через границу:

— для компаний — от 150 000 до 500 000 руб.



