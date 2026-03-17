Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Федеральные новости
 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Волгоградцев предупредили о новых штрафах с 19 марта

Федеральным законом, принятым в начале марта 2026 года, увеличены размеры административных штрафов за ряд правонарушений в области защиты Государственной границы РФ. Новые штрафы начнут действовать с 19 марта 2026 года. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и затрагивает статьи, связанные с охраной границы, пограничным режимом и правилами на воде. Размер административных штрафов увеличен более чем в 2,5 раза для всех нарушителей.

Как изменятся размеры штрафов?

За нарушение правил пересечения границы или прохождения погранконтроля:

— для граждан — от 5 000 до 25 000 руб. (ранее было от 2 до 5 тысяч рублей).

— для должностных лиц — от 100 000 до 250 000 руб.
— для компаний — от 1 000 000 до 2 500 000 руб.

 За нарушение порядка въезда и пребывания в погранзоне:

— для граждан — от 1 500 до 5 000 руб.

— для должностных лиц — от 5 000 до 25 000 руб.
— для компаний — от 25 000 до 50 000 руб.

 За неповиновение военнослужащему при охране границы:

— для граждан — от 5 000 до 7 000 руб.

За нарушение режима в пунктах пропуска:
— для граждан — от 1 500 до 5 000 руб.
— для должностных лиц — от 5 000 до 25 000 руб.
— для компаний — от 25 000 до 50 000 руб.

За непринятие мер по предотвращению незаконного провоза людей через границу:

— для компаний — от 150 000 до 500 000 руб.


