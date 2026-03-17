Сегодня, 17 марта, жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда жалуются на похожие на взрывы звуки, которые они слышат уже больше часа.

- Шесть взрывов, потом небольшая пауза и все начинается снова. Мы живем в частном секторе, на границе двух районов – Тракторного и Краснооктябрьского. У собак началась паника – они ведут себя неадекватно. Мы тоже не понимаем, что происходит. Информации никакой нет, - рассказали ИА «Высота 102» жители улицы Батова.

Пенсионер из Краснооктябрьского района также пожаловался в редакцию на серию громких звуков, которые он слышит со стороны Тракторозаводского района.

- Бабахает все утро. На гром не похоже. Взрывают, наверное, что-то, - предположил мужчина.

Встревожены и жители Центрального района Волгограда, до которых также доносятся отголоски тревожных звуков.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области ничего не пояснили, отметив, что никакой информации об этом к ним не поступало.

- Звуки действительно слышны, мы в курсе, но информации пока никакой нет. Пока не стоит опасаться или предпринимать каких-либо дополнительных мер. В случае необходимости мы информацию до граждан доведём, — сообщили информагентству в штабе гражданской обороны Тракторозаводского района Волгограда.

Между тем, жители северных районов предположили, что эти звуки могут раздаваться с острова Зеленый, где иногда проводят учения.

Однако в пресс-службе администрации Волжского сообщили, что связывались с военными, но там заявили, что сегодня они не проводят никаких мероприятий.





