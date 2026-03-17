В Волгоградской области Гидрометцентр уточнил прогноз опасных метеорологических явлений на ближайшие дни. По информации специалистов, в течение 48 часов в регионе ожидается ухудшение видимости.

Туман начнёт затягивать регион 17 марта в 18:00. Улучшится видимость лишь к полудню 20 марта. Преимущественно видимость будет ухудшаться в ночные периоды, а также в утренние часы.

Отметим, в связи с ухудшением погоды на территории региона на ближайшие 48 часов объявлен жёлтый уровень опасности.

