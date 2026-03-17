В Волгограде установили 8 участников беспредела в электробусе





Полицейские установили восемь участников возмутительного происшествия в салоне электробуса в Волгограде. Ранее сообщалось, что группа молодых людей в автобусе №2 вела себя вызывающее: они толкали и обзывали водителя, ругались матом и вываливались из форточек. Полиция 17 марта уточнила, что всё произошло в электробусе, а участники инцидента установлены и будут наказаны.

- За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сотрудниками Отдела полиции №5 Управления МВД России по городу Волгограду к ответственности привлечены 1 совершеннолетний и 3 несовершеннолетних, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Кроме того, в отношении родителей еще 4 подростков, которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности, составлены материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

По уточненным данным, в конфликте принимали не менее 8 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Камера видеонаблюдения сняла, как молодые люди выползают из форточек электробуса на остановке общественного транспорта в Ворошиловском районе.

Полицейские продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности всех участников инцидента.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

