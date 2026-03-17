ФАС начнёт пересматривать заоблачные тарифы за ЖКУ в регионах





17 марта Совет Федерации одобрил закон, наделяющий Федеральную антимонопольную службу дополнительными полномочиями по борьбе с заоблачным ростом тарифов за жилищно-коммунальные услуги. По информации «Парламентской газеты», после подписания документа президентом у специалистов появится возможность самостоятельно пересматривать региональные расценки.

В течение последних лет ФАС фиксирует рост количества случаев, когда местные власти повышают стоимость коммунальных ресурсов необоснованно.

- Если региональный тарифный орган дважды и более в течение года не исполнил решение или предписание антимонопольной службы, вынесенное по итогам рассмотрения досудебного спора или контрольного мероприятия, ФАС будет вправе вмешаться и пересмотреть тарифы напрямую. После этого у регионального регулятора есть ровно один месяц, чтобы привести свои расценки для населения и приравненных к нему категорий потребителей в соответствие с решением федерального ведомства, - приводят журналисты слова депутата Алексея Говырина.

Отметим, также документ предусматривает цифровизацию процесса установления региональных тарифов. Предполагается, что областные власти теперь должны будут производить соответствующую работу на площадке информационной системы «ГИС-тариф», что усилит контроль и увеличит скорость реагирования ФАС на злоупотребления чиновников.

Фото из архива ИА «Высота 102»