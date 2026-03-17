Федеральные новости
Федеральные новости
«Волгоградавтодор» выплатит 281 тыс. рублей за падение на авто «Пешеходного перехода»

Общество 17.03.2026 20:11
17.03.2026 20:11


Дзержинский районный суд Волгограда обязал ГБУ «Волгоградавтодор» выплатить более 281 тысячи рублей водителю за повреждение машины упавшим на нее знаком «Пешеходный переход». 

Как сообщили в районном суде, автовладелец подал иск о взыскании стоимости восстановительного ремонта машины в сумме 194 534 рубля. Также суд постановил взыскать судебные расходы и оплату работы оценщика, а также затраты на судебную экспертизу.

Установлено, что 13 октября 2024 года в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района водитель припарковал свой «Ситроен Берлинго» у магазина и отошел за покупками. Порывом ветра дорожный знак «Пешеходный переход», который находился на столбе у припаркованного рядом авто, упал на крышу иномарки. В результате крыша автомобиля со стороны пассажирского сиденья была пробита насквозь, а на лобовом стекле образовалась трещина.

Экспертиза установила, что эти повреждения были получены не в результате дорожно-транспортного происшествия, а в связи с некачественной установкой дорожного знака. Обслуживание дорожных знаков в этом районе возложена на ГБУ «Волгоградавтодор», поэтому претензии были обращены к этой организации. 

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


