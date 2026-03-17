Космонавты передали Волгограду флаг феста #ТриЧетыре с МКС





Сегодня, 17 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал флаг молодежного фестиваля #ТриЧетыре, побывавший с российскими космонавтами на МКС.

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области, уникальный подарок с автографами российских космонавтов глава региона передал Волгограду на совещании по подготовке к молодежному фестивалю. В прошлом году на открытии четвертого феста они приветствовали молодежь с борта МКС

На этом презенты городу-герою не закончились. Жителям Волгограда также передали сувенир в честь закладки атомного ледокола «Сталинград» от судостроителей Балтийского завода в Санкт-Петербурге.