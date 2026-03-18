Авиарейс в Дубай снова отменили в Волгограде





Авиарейс в Дубай отменен в аэропорту Волгограда. Соответственно, не прилетит самолет и из ОАЭ, сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя. Борт в Дубай должен был отправиться поздно вечером 18 марта.

Между тем, турпоездки в ОАЭ пока не сняты из пакетов турфирм, несмотря на непростую ситуацию, которая там сложилась в связи с периодическими атаками иранских БПЛА. По последним данным Волгоградстата, средняя стоимость поездки в эту страну составляет около 79 тысячи рублей. При этом ее цена за последнюю неделю не изменилась.





