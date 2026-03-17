Волжан шокировали «смешные» суммы за отопление





Некоторые жители Волжского Волгоградской области получили в феврале платежки за отопление со «смешными» суммами, которые шокировали их не меньше, чем январские квитанции.

Как рассказала ИА «Высота 102» волжанка, проживающая в доме №31 по ул. Свердлова, она глазам своим не поверила, увидев сумму в 176 рублей за отопление во втором месяце зимы.

– За январь я заплатила 2100 рублей за однушку. С учетом того, что до перехода на систему оплаты 1/7 сумма была в три раза меньше, то январское повышение оказалось для нашей семьи более, чем существенным. Честно говоря, за февраль ожидали столько же, а может, и больше. Но оказалась вот такая «смешная» цифра, – поделилась Мария.

Выяснилось, что ООО «Волжские тепловые сети» произвело корректировку оплаты для 918 МКД за разные периоды 2025 года. В квитанциях отразился перерасчет за прошлый год. Это стандартная процедура, которая проводится при изменении схемы оплаты за отопление. Согласно документу, если власти меняют способ оплаты отопления, поставщик ресурса обязан провести выверку. После снятия фактических показаний общедомовых счетчиков специалисты привели начисления к реальному потреблению.