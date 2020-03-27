Охотник ответит за убийство сибирской косули в природном парке «Нижнехоперский»

Экология 27.03.2020 15:41
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27.03.2020 15:41
Обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя утвердила прокуратура Алексеевского района. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, гражданин обвиняется в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории.
Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый в декабре 2019 года с целью охоты приехал на территорию природного парка «Нижнехоперский».
Находясь в парке, отнесенном к особо охраняемой природной территории регионального значения, вопреки требованиям законодательства мужчина при помощи ружья добыл одну особь сибирской косули.
По пути следования на автомобиле домой он был задержан сотрудниками ОМВД России по Алексеевскому району.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось ГД ОМВД России по Алексеевскому району. Санкция ч.1 ст.258 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.
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