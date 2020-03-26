В Волгограде Минобороны оперативно построит инфекционный центр

Общество 26.03.2020 13:51
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26.03.2020 13:51
К 15 мая в России должны быть построены 16 модульных инфекционных центров, об этом, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на РИА Новости, сегодня заявил министр обороны Сергей Шойгу. На эти цели правительство выделило военным почти 9 миллиардов рублей. Волгоград также входит в список городов, где будет введен в работу инфекционный центр.
«Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров: Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Оренбург, Улан-Удэ, Уссурийск. До 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске", - приводит РИА Новости слова Сергея Шойгу на заседании кабинета министров. .
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