Политика

Владимир Путин обратится к нации с обращением в связи с ситуацией по коронавирусу

Политика 25.03.2020 14:19
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25.03.2020 14:19


В ближайшие часы президент России обратится к гражданам страны с обращением, сообщает ИА «Высота 102». По  информации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сейчас Владимир Путин заканчивает подготовку текста обращения, необходимость в котором назрела в связи со складывающейся из-за пандемии ситуацией. Телетрансляция обращения анонсирована ориентировочно на 15.00 по московскому времени.
Фото kremlin.ru

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