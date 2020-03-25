В Волгограде убийцу полицейского взяли под арест











Сегодня Центральный районный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве старшего сержанта полиции, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Рецидивиста Андрея Петренко, который является уроженцем Белгородской области, отправили в СИЗО на два месяца - до 23 мая.

Убийство полицейского Владимира Тафинцева произошло 23 марта на КПП здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

К правоохранителю подбежала женщина, сообщившая, что ее преследует неизвестный и требует отдать ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги. Увидев полицейского, злоумышленник попытался скрыться, но Тафинцев задержал его. В помещении контрольно-пропускного пункта мужчина достал нож и ударил им стража порядка. От полученного ранения полицейский скончался на месте. По горячим следам подозреваемого задержали. Он признал свою вину. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ). Петренко также обвиняется в разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ). Как выяснилось, мужчина не имеет регистрации на территории Волгоградской области. Ранее сообщалось, что он является жителем Городищенского района.





35-летнего Владимира Тафинцева похоронили сегодня с воинскими почестями на кладбище в поселке Вишневая балка Краснооктябрьского района Волгограда. У погибшего остались жена и полуторагодовалый ребенок.



