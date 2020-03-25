Происшествия 25.03.2020 13:45
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25.03.2020 13:45
В продаже сведений о телефонных переговорах граждан подозревается бывшая сотрудница компании связи. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении 39-летней бывшей работницы акционерного общества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По данным следствия, подозреваемая, имея доступ к служебной базе данных абонентов, незаконного получала сведения о телефонных переговорах граждан, которые впоследствии продавала неустановленным лицам. Известно, что конфиденциальная информация оплачивалась по безналичному расчету, путем перечисления денег на банковскую карту сотрудницы компании связи.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Как стало известно ИА «Высота 102», фигурантка дела работала в компании «Вымпелком», известной под торговым брендом «Билайн».
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