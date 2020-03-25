Расследования

Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области передано в суд

Расследования 25.03.2020 13:13
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25.03.2020 13:13


В Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступили уголовные дела в отношении Дмитрия Ушакова, Ивана Железнякова и Виталия Семисотнова. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчины обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предпринимателя с целью его устрашения, побуждения к возврату долга и поджоге чужого автомобиля. Также  им инкриминируют  покушение на умышленное уничтожение чужого домовладения. 
Как стало известно ИА «Высота 102», последнее уголовное дело касается громкой истории с поджогом дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Ушаков, Железняков и Семисотнов, по версии следствия, причастны к этому преступлению.
24 января текущего года стало известно об этапировании Ушакова и Семисотнова в Москву для проведения с ними следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении генерала Михаила Музраева.
Напомним, ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного дома в поселке Латошинка, находившегося в пользовании главы региона, и попытались поджечь стену дома. По факту умышленного повреждения чужого имущества, покушения на убийство двух и более лиц следователи СК в Волгоградской области возбудили уголовные дела. Были установлены причастные к преступлению: пять участников ОПГ, которую возглавлял бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и экс-руководителя СУ СКР по региону Михаила Музраева.
Генералу вменили совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). С 11 июня 2019 года Музраев и Зубков находятся в следственном изоляторе Лефортово в Москве.
Ушаков и Семисотнов в 2018 году были осуждены по другому преступлению. Каждый из них получил почти по 6 лет тюремного срока за поджог торгового павильона «Царь-продукт» в Дзержинском районе Волгограда и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью коммерсанта.



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