



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области прокуратура обратилась в суд с иском к ранее осуждённой за мошенничество Юлии Матвеевой. Женщина была приговорена к двум годам колонии общего режима за обещание решить налоговые проблемы местного бизнесмена.

- Судом установлено, что Матвеева сообщила знакомому заведомо ложную информацию о том, что может за взятку в размере 5 млн рублей, якобы предназначенную сотрудникам правоохранительных органов, решить вопрос о непроведении в отношении него проверки по факту уклонения от уплаты налогов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Однако, получив 3 млн из обозначенной суммы, фигурантка была задержана. Помимо уголовного наказания, прокуратура обратилась в суд с иском о конфискации взятки в доход государства.

Отметим, Среднеахтубинский районный суд требования поддержал. Исполнение решения находится под контролем надзорного ведомства.

Фото из архива ИА «Высота 102»