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Общество

В Волгограде ищут подрядчика для обследования кровли Дворца спорта

Общество 09.11.2026 18:00
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09.11.2026 18:00


В Краснооктябрьском районе Волгограда власти готовятся к проектированию очередной попытки капитального ремонта Дворца спорта. Прежде чем подступиться к технически сложной задаче, чиновники решили заказать углубленную экспертизу кровли здания.

Специалистам предстоит провести сплошное обследование покрытия и всех элементов. Конструкции должны быть идентифицированы, определена реальная расчётная схема, проведён анализ жёсткости несущих элементов, оценка качества узлов, визуально выявлены дефекты и повреждения, проведён неразрушающий контроль, оценка антикоррозийной защиты.

По итогу первого этапа специалисты разработают программу детального инструментального обследования, в рамках которого предстоит оценить несущую способность конструкций и динамику коррозии, взять образцы для лабораторного анализа. Кроме того, в перечень работ включено вскрытие несущих плит, оценка состояния арматуры и бетона. Отдельно — зондирование стен, обследование стальных и каменных конструкций.

Все дефекты и повреждения зафиксируют в планах, аварийные участки — в схемах с фотофиксацией.

Финиширует углубленное обследование поверочными расчетами. Самые нагруженные колонны, балки, стены и перекрытия проверят на прочность, рассчитают требуемое армирование и определят запас несущей способности в процентах от максимума.

Отметим, столь обширный фронт работ экспертам придётся выполнить в не самый благоприятный с погодной точки зрения зимний период и в экстремально сжатые сроки – всего за 20 календарных дней. Подрядчик будет отобран в середине ноября 2026 года. На эти цели из бюджета выделено 5,2 млн рублей. Результаты станут основой для последующего проектирования долгожданной реконструкции Дворца спорта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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