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Общество

Губернатор Бочаров поздравил Александру Пахмутову с днём рождения

Общество 09.11.2026 10:26
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09.11.2026 10:26


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил с днём рождения композитора, Героя Социалистического Труда, Народную артистку СССР, Героя Труда России, Почётного гражданина Волгоградской области Александру Николаевну Пахмутову.

Глава региона подчеркнул, что талант выдающейся землячки по праву является неотъемлемой частью великой истории Отечества – в каждой мелодии и каждом произведении голос большой эпохи соединяется с самыми искренними человеческими чувствами. Александра Николаевна задаёт высочайшую планку служения Родине, людям и искусству для новых поколений деятелей отечественной культуры.

Как сообщают в администрации Волгоградской области, Андрей Бочаров пожелал имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, радости, неиссякаемого вдохновения и новых творческих идей.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Александре Пахмутовой сегодня исполняется 97 лет. 

Фото: архив администрации Волгоградской области 

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