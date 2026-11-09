Молодая пара поженилась на Балу хризантем в Волжском

В оранжерее ботанического сада в Волжском Волгоградской области прошла выездная регистрация брака. Как сообщили в городской администрации, молодая пара связала семейными клятвами на фоне яркого Бала хризантем, который в настоящее время проходит в ботаническом саду.

Выездную регистрацию брака Антона и Дарьи Сидневых провели сотрудники отдела ЗАГС №1. Такая возможность, как пояснили в администрации, есть и у других молодоженов. Для этого необходимо подать заявление в отдел ЗАГС №1 или через портал «Госуслуги».

Напомним, что Бал хризантем в Волжском открылся в минувшие выходные. Популярная выставка этих осенних цветов будет работать до 22 ноября.