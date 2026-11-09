В Волгоградской области простятся с почетным гражданином Жирновского района Валентиной Клюевой. Как сообщили в местной администрации, Валентина Михайловна в прошлом месяце отметила свой 91-ый день рождения.

Всю свою жизнь Валентина Клюева посвятила благоустройству рабочего поселка Жирновский. Она была штукатуром-фасадчиком высшего класса и вместе со своей бригадой ремонтировала социальные объекты и жилые дома по всему району.

– Целые улицы стали уютными и красивыми благодаря её золотым рукам и мастерству, – говорится в некрологе районной администрации.

Валентина Клюева трудилась несколько лет и после выхода на пенсию. Она награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть». В 2014 году ей было присвоено звание почетного гражданина Жирновского района.

Прощание с Валентиной Клюевой пройдет в 10:00 мск 10 ноября в Жирновске по адресу: ул. Ломоносова, 39.