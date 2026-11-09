Сегодня, 9 ноября, поздравления с 97-летием принимает народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. Именинницу поздравил Владимир Путин.

– Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Ваши замечательные музыкальные произведения отмечены гордостью за выдающиеся свершения нашего народа. Они пользуются высоким, заслуженным признанием и по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры, – сказано в поздравительной телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал Александре Николаевне доброго здоровья, успехов и вдохновения.

Напомним, что Александру Пахмутову с днем рождения сегодня поздравил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона пожелал прославленной имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, радости, неиссякаемого вдохновения и новых творческих идей.

Александра Николаевна родилась в 1929 году в Бекетовке в Сталинграде, сегодня это Кировский район Волгограда. В ее честь назван сквер в Ворошиловском районе Волгограда, а также школа №7 в Дзержинском районе и культурно-образовательный центр. В Волгоградской области учреждены региональная премия и стипендия имени Александры Пахмутовой, а также музыкальный конкурс.



