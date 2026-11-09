



В Александро-Невском соборе Волгограда сегодня, 9 ноября, впервые состоялась заупокойная панихида в память о сотрудниках полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятие приурочили ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, который отмечается 8 ноября.





Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, проведение панихиды стало новой традицией: она организована по инициативе председателя Совета ветеранов ОВД региона генерал-майора милиции в отставке Владимира Двоянова и с благословения митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Участниками богослужения стали члены семей погибших сотрудников. В главном храме Волгограда также собрались руководители Главка МВД, ветераны и действующие полицейские. Присутствующие молились об упокоении душ стражей правопорядка.

После завершения панихиды начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко и Владимир Двоянов вместе с семьями погибших возложили цветы к архитектурно-скульптурному ансамблю «Солдатам правопорядка».

В ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, что такие мероприятия помогают сохранять память о погибших товарищах, укрепляют связь поколений и воспитывают уважение к тем, кто стоял на защите жизни и безопасности граждан.