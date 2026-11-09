



В ночь с 8 на 9 ноября ВС РФ вновь нанесли удары по тылам ВСУ, обеспечивающим воюющие подразделения, а также предприятия ОПК электроэнергией, снаряжением и боеприпасами. На этот раз поражены были сразу четыре подстанции, крупная промазана и переоборудованный под военные нужды сухогруз.

На территории Полтавской области беспилотниками атакован Глобинский завод. Здесь, по данным разведки, собирались дальнобойные ударные БПЛА, которыми Украина ежедневно пытается атаковать мирные города России.

В Киевской области досталось электроподстанции у Белой Церкви. В Днепропетровской области поражён объект электроэнергетической инфраструктуры населённого пункта Кривой Рог. В Черкасской области атакована электроподстанция вблизи райцентра. В Винницкой области поражена тяговая подстанция.

В Одесской области в акватории Чёрного моря поражён сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

Фото сгенерировано ИИ