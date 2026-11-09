



До истечения срока уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ осталось меньше месяца. Специалисты налоговых инспекций Волгоградской области продолжают выездные приёмы налогоплательщиков — получить консультации по исполнению налоговых уведомлений можно в удобном формате в различных районах города и области.

С 24 по 27 ноября мобильные офисы будут работать по следующему графику:

24 ноября с 09:00 до 11:00 — МФЦ г. Волжского (г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68);

25 ноября с 11:00 до 13:00 — МФЦ Клетского района (ст-ца Клетская, ул. Чистякова, 25);

26 ноября с 15:00 до 17:00 — МФЦ Дзержинского района Волгограда ( г. Волгоград, пр. им. Жукова, 125);

26 ноября с 11:00 до 13:00 — МФЦ Суровикинского района (г. Суровикино, 2-й мкр., д. 4);

26 ноября с 13:30 до 15:30 — МФЦ Чернышковского района (р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 33);

27 ноября с 13:00 до 16:00 — МФЦ Центрального района Волгограда (г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 10).

В рамках мероприятий граждане без личного посещения инспекции смогут получить ответы на вопросы по налогообложению, в том числе об уплате имущественных налогов и НДФЛ, порядке получения налоговых льгот и вычетов, а также об особенностях применения специальных налоговых режимов.

Кроме того, всем желающим предоставят возможность проверить наличие задолженности по налогам, получить документы на её уплату и логин с паролем для доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.