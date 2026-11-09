



9 ноября в Центральном районе Волгограда стартовал финал Всероссийского конкурса юных изобретений «Инженеры транспорта». На площадке Приволжской детской железной дороги ребята состязаются в номинации «Железнодорожный транспорт». В торжественной церемонии открытия конкурса приняли участие губернатор Андрей Бочаров и начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

- Организаторы конкурса — всероссийское «Движение Первых» и государственная компания «Российские железные дороги» — предоставили вам уникальную возможность уже в таком юном возрасте попробовать свои силы, внести свой личный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны и развития креативных индустрий, — подчеркнул глава региона.

Также руководитель пожелал участникам достойно продемонстрировать свои знания и умения, дерзать, не бояться браться за решение самых амбициозных задач ради изменения нашего мира к лучшему.

Среди финалистов в этом году 20 команд, представляющих технологическое направление, и 10 участников из сферы креативных индустрий. Среди конкурсантов — ребята в возрасте 9-20 лет. Они будут дорабатывать созданные на предыдущих этапах проекты вместе с опытными наставниками, после чего работы оценит профессиональное жюри. Проекты представлены в номинациях «Высокоскоростные железнодорожные магистрали» и «Автономные беспилотные технологии». В креативном направлении авторы соревнуются индивидуально, в технологическом — работают в командах по 3-4 человека.

Помимо соревновательной составляющей для участников разработана обширная досуговая программа, включающая в себя посещение волгоградских железнодорожных предприятий, а также мастер-классы.

Отметим, итоги состязания будут подведены 11 ноября на площадке Приволжской детской железной дороги.

Фото: администрация Волгоградской области