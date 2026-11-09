Вылетевший из Москвы в Волгоград самолет внезапно улетел в Самару

Самолет «Аэрофлота, следовавший утром 9 ноября по маршруту Москва-Волгоград, внезапно привез пассажиров в Самару. Согласно справочной аэропорта Шереметьево, рейс SU 1758 по расписанию должен был приземлиться в Волгограде в 9:35 мск, но поменял свой маршрут и улетел в Самару.

Напомним, что в Волгограде 9 ноября до 9:39 мск действовала беспилотная опасность. Угроза атаки БПЛА действовала как раз в тот момент, когда самолет находился в полете.

В итоге в Волгоград самолет из Самары прибыл в 11:02 мск – на 1,5 часа позже времени, указанного в расписании.