Заливай – не хочу? Ситуация на АЗС Волгограда 9 ноября

В Волгограде ситуация с топливом, судя по всему, нормализовалась. Очереди к АЗС «растаяли», а ходовые марки АИ-92 и АИ-95 можно найти без особых проблем на всех заправках в областном центре. Лимит на отпуск топлива сохраняется только на АЗС сети «Роснефть», тогда как на АЗС других компаний разрешают лить в баки без ограничений. В этом убедилась 9 ноября съемочная группа ИА «Высота 102».





В Центральном районе Волгограда больше нет привычных очередей к АЗС «Лукойл» на Пархоменко, которые наблюдались в октябре. Сейчас здесь заправляется всего пара машин, а в наличие есть все виды топлива, кроме высокооктанового АИ-100. Цены на бензин не превышают показатели, которые в начале ноября озвучивал Росстат.









Так, АИ-92 на «Лукойле» отпускают за 68,55 рубля за литр, а 95-ый Экто за 76,13 рубля. Литр солярки стоит 81,95 рубля. Лимита на топливо нет.





Аналогичная обстановка и цены на АЗС «Лукой» на ул. Рокоссовского вблизи бизнес-центра «Волгоград-Сити». Здесь есть даже два вида 95-го бензина за 75,42 рубля и 76,13 рубля.





На АЗС сети «Роснефть» очередей также нет. Здесь отпускают по 30 литров, а цены чуть ниже. К примеру, литр АИ-92 здесь обойдется в 68,05 рубля, ДТ в 79,05, а за 95-ый можно залить за 74,25 и 77,3 рубля.









Заметно подорожал СУГ (сжиженный углеводородный газ). Если в октябре на заправке «Роснефти» его можно было купить за 41,6 рубля кубометр, то цена сейчас – 47,1 рубля.













Немноголюдно на заправках «Газпрома» и АЗС Teboil. На сине-белых АЗС цены на АИ-92 еще дешевле – 65,75 рубля за литр. АИ-95 здесь стоит 73,35 рубля, а ДТП – 77,20 рубля.





На Teboil литр АИ-92 обойдется в 68 рублей, АИ-95 в 74,2 и 77,2 рубля, а ДТ – в 80,7 рубля.





Напомним, что Росстат 7 ноября сообщил о резком подорожании всех видов топлива. Неделей ранее статистическое ведомство заявляло о падении цен на нефтепродукты. О том, в какую сторону качнут ценовые качели на этот раз, официально станет известно уже через несколько дней.

















Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»