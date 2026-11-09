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Общество

Врачи спасли жизнь выпавшей из окна 4-летней волжанке

Общество 09.11.2026 11:03
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09.11.2026 11:03


В городе Волжском Волгоградской области из больницы выписали 4-летнюю девочку, которая выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», несчастный случай произошел 13 октября на ул. Луганской. 

Напомним, по информации правоохранительных органов, девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, в результате чего произошло падение ребенка с высоты. В это время в квартире находился близкий родственник семьи и еще один ребенок – мать девочки оставила обоих детей под присмотром. 

В день происшествия пострадавшая девочка была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии и долгое время находилась в реанимацмм. В настоящее время, по информации облздрава, 4-летняя волжанка уже находится дома. 

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