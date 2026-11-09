



Котовский районный суд ограничил доступ к интернет-сайту, на котором продавалась экстремистская литература осуждённого в России оппозиционера. Деструктивная книга свободно реализовывалась среди посетителей ресурса.

- Надзорным ведомством были выявлены страницы в сети «Интернет», на которых размещена информация о продаже книги под авторством Навального А.А.* Данная книга решением Ленинградского областного суда от 9 июня 2025 года № 3а-5476/2025 признана экстремистским материалом и запрещена к распространению в Российской Федерации, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, в судебном заседании было установлено, что запрещённое издание содержит материалы, возбуждающие ненависть к органам власти, дискредитирующие госуправление, способствующие распространению экстремистских идей. Наличие данных материалов в неограниченном доступе может способствовать совершению преступлений. Решением Котовского районного суда информация о продаже книги признана запрещённой. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорено.

*Алексей Навальный признан террористом и экстремистом на территории РФ.

Фото из архива ИА «Высота 102»