



Эксперты «РИА Новости» подвели итоги исследования зарплат в регионах России. По информации специалистов, в среднем в субъектах лишь 7,5% работников имеют зарплаты выше 200 тыс. рублей, а 24,6% граждан получают доход ниже 45 тыс. рублей в месяц. Средний диапазон зарплат составляет 46-115 тыс. рублей. При этом Волгоградская вошла в 25 регионов-аутсайдеров, заняв 24 строчку по количеству работников со скромным доходом.

Доля работающих волгоградцев, способных похвастаться доходом более 200 тыс. рублей, порядка 1,8%. Зарплату более 45 тыс. рублей получают 38,5% сотрудников. Диапазон среднемесячного дохода жителей региона, по версии исследователей, составляет 37-76 тыс. рублей.

Отметим, наиболее большие зарплаты в России фиксируются у жители Магаданской области, Камчатского края и Мурманской области. Доля граждан, получающих здесь более 200 тыс. рублей, составляет 11,3-28,4%. Ниже 45 тыс. рублей доход здесь у 1,8-0,8% работников. Диапазон средних зарплат — 68-211 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»