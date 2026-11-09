Приставы арестовали 27 авто волгоградцев у ТЦ «Мармелад»

Крупным уловом завершился в Волгограде межведомственный рейд по выявлению автовладельцев, имеющих многомиллионные долги. По информации ГУ ФССП России по региону, всего арестовано 27 автомобилей граждан, которые в общей сложности накопили 40 миллионов рублей долгов. Рейд прошел на стоянке у торгового центра «Мармелад».

На месте смогли погасить задолженность на сумму 1,6 миллиона рублей несколько волгоградцев. Поэтому имущества их не лишат. А четверо автовладельцев надолго стали пешеходами, так как найти крупные суммы для погашения долгов они не смогли. Их автомобили увезли на ответственное хранение. По истечению определенного срока, если средства так и не поступят, машины будут оценены и проданы в счет погашения долгов.