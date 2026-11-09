



9 ноября президент Владимир Путин подписал указ, отмечающий высшими государственными наградами и званиями наиболее выдающихся и отличившихся на профессиональном поприще граждан. В числе награждённых чиновники, врачи и бизнесмены из Волгоградской области.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены заместитель председателя регионального комитета сельского хозяйства Роман Баубель, глава Киквидзенского района Сергей Савин и директор по развитию ООО МСФ «Аксай» Ольга Лозовицкая.

Заведующему отделением ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Евгению Ермолаеву присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Заведующему Бобровским-2 фельдшерско-акушерским пунктом ГБУЗ «Серафимовичская центральная районная больница» присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Фото: www.kremlin.ru