Сирены завыли в Волгограде из-за угрозы ракетного удара

В Волгограде и области в 20:53 мск завыли звуковые сирены, оповещающие жителей о ракетной опасности. Тревожный сигнал поступил по линии ГОЧС на мобильные телефоны, после чего в областном центре включились системы оповещения населения.

Жителей просят отключить воду, газ и электричество, взять документы, еду, лекарства и спуститься в ближайшее укрытие: подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.

Во время действия ракетной опасности не рекомендуют подходить к окнам и пользоваться лифтами.