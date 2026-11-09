В Волгоградской области ищут подрядчика, который отремонтирует братскую могилу советских воинов в селе Гмелинка Старополтавского района. На эти цели выделено 1,8 миллиона рублей. С победителем электронного конкурса администрация Гмелинского сельского поселения заключит муниципальный контракт.

Напомним, что жители района почти 10 лет добивались ремонта этого мемориала, но местные власти игнорировали просьбы людей и указания надзорных и исполнительных органов. О ситуации с мемориалом информагентству в марте текущего года рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области.

Тогда сообщалось, что в 2023 году администрации сельского поселения выделили 531 тысячу рублей субсидии на обеспечение сохранения объектов культурного наследия. На эти средства была разработана проектно-сметная документация, но деньги на ремонт нашлись только в 2026 году. Это произошло после того, как надзорные органы подали на администрацию сельского поселения в суд.

Братское захоронение воинов, погибших в 1942-1943 годах в Сталинградской битве, находится на привокзальной площади села. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения и давно требует ремонта.

Победитель электронного аукциона должен отремонтировать захоронение времен Великой Отечественной войны до 1 ноября 2027 года. Мемориал очистят от пыли и грязи, а также старых покрасок, обработают грунтовкой и заново покрасят. Лепные буквы, из которых выложены фамилии погибших воинов, также приведут в порядок. Отремонтируют и заменят поврежденные гранитные плиты на мемориале, а надписи на них обновят. Предусмотрено и благоустройство прилегающей к мемориалу территории.