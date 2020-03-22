



Два рейсовых автобуса, которые попали в ДТП в Тамбовской области, пытались избежать столкновения, разъехавшись по обочинам, в результате один вылетел в кювет, сообщает МЧС РФ. Сначала сообщалось о троих погибших, затем - о двоих и 15 пострадавших.

"В 6.59 в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 "Москва-Волгоград" при попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса "Москва-Волгоград" при избежании столкновения разъехались по обочинам. В результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет обочины. В ДТП два человека погибли, 15 пострадали", - говорится в сообщении МЧС, цитирует РИА Новости.





Добавляется, что сейчас пострадавших доставляют в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ.

"МЧС России проводит работы по деблокированию пострадавших, доставляет их в ЦРБ. С пострадавшими работают психологии ГУ МЧС России по Тамбовской области", - отметили в ведомстве.

Привлечено 46 человек личного состава и 20 единиц техники.

Также в связи с ДТП открыта горячая линия по номеру: 8 (4752) 72 99 50.

Фото ГУ МЧС по Тамбовской области.