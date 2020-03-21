Первые больные коронавирусом выявлены в ЮФО

Здравоохранение 21.03.2020 20:52
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21.03.2020 20:52
Сегодня по сведениям оперативного штаба в России выявлены 53 новых случаев заражения коронавирусом в 18 регионах. Три случая официально подтверждены в ЮФО – 2 в Краснодарском крае и 1 в Крыму. Ранее случаи заражения коронавирусом фиксировались в соседних с Волгоградской областью регионах – Саратовской и Воронежской областях. Между тем, по последним данным оперативного регионального штаба, «в Волгоградской области обстановка спокойная».
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