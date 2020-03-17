Волгоградца задержали за убийство и расчленение приятеля





Житель Красноармейского района задержан по подозрению в убийстве и расчленении знакомого. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР России по Волгоградской области, убийство произошло в январе текущего года, а стало об этом известно после того, как на обочине автодороги в поселке Татьянка-2 в Красноармейском районе был обнаружен череп мужчины с признаками насильственной смерти.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователям-криминалистам аппарата ведомства и сотрудникам отдела полиции удалось не только установить личность потерпевшего, которым оказался 61-летний местный житель, но и задержать лицо, причастное к совершению убийства.

По данным следствия, в середине января 2020 года между погибшим и его приятелем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов по телу и шее потерпевшего. Раны оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия. Спустя неделю злоумышленник решил избавиться от тела убитого. Расчленив приятеля, он оставил его останки в различных местах поселка.

В настоящее время злоумышленник задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под сражу. Свою вину он полностью признал.



