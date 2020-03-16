Голые и смелые волгоградцы хотят стать политическими лидерами России





Около 70 жителей Волгоградской области отправили заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика». Среди конкурсантов – несколько действующих представителей власти. Это первый зампредседателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, депутат Руслан Морозов, зампредседателя облдумы Дмитрий Калашников, парламентарий Екатерина Мицукова. Подавляющее большинство претендентов на политическое лидерство общественности не известны. Но судя по резюме конкурсантов, отсутствие знаний, опыта, а порой квалификации и образования они готовы с лихвой компенсировать искренним желанием переломить ситуацию в стране.

Экс-глава Городищенского поселения Виталий Потапов в своей анкете указал о намерении создать всероссийскую партию христианско-демократического толка. Себя бывший чиновник скромно именует «единственным политиком, поддерживающим и продвигающим христианско-демократические ценности». «Депутат - лидер общественного мнения. Мне, как депутату, будет легче приводить людей в церковь», - озвучил суть своей политической программы конкурсант.





В настоящее время экс-глава Городища работает, по его собственным словам, на себя в сфере продажи недвижимости. В графе место работы указал «mirkvartir34». В открытом доступе найти информацию о данной компании корреспонденту информагентства не удалось. В ЕГРЮЛ есть единственная запись об индивидуальном предпринимателе Виталии Анатольевиче Потапове из Волгограда, ликвидированном в 2005 году.

Отдельного внимания достойны лозунги, которые выдвинули конкурсанты. Одни подошли к этому творческому заданию шаблонно, другие явно перемудрили. «Не обещаю то, что не могу сделать. Уверен, что у любой задачи/проблемы всегда есть решение, даже если мы сразу его не видим и я его найду», - таково политическое кредо сотрудника компании «Россети-Юг» Тараса Шевченко. У иных конкурсантов с изложением собственных мыслей оказались еще большие трудности. «Хочу сделать что нибудь полезное, для того что бы мы жили хорош и воспит в детях чувства, присущие людям рожденные в СССР», - глаголит номинант на звание политического лидера России, 38-летний предприниматель Андрей Ким (орфография и стилистика автора сохранены, - прим.ред.).

23-летняя сотрудница комитета информационных технологий Волгоградской области Мария Чернышова готова довольствоваться малым и «с большим желанием стала бы главой какого-нибудь пусть даже самого маленького сельского поселения».





33-летний дефектоскопист ООО «Лукойл» удивил пикантным фотоснимком. Василий Гончаров открыто говорит, что ярких достижений в его жизни не было. Но это не мешает ему желать возродить в Волгограде металлургию и бороться с деградацией и тупостью народа.





Пользуясь случаем, прорекламировал открытие своего спортклуба конкурсант Сергей Костенко. В 2018 году он уже пытался стать депутатом Волгоградской гордумы, но сошел с предвыборной гонки по собственному желанию. В разгар кампании стало известно о том, что мэрия Волгограда через суд требует от Костенко снести самострой площадью свыше 700 квадратных метров. Судебную тяжбу муниципалитет впоследствии выиграл. В этом здании кандидат в депутаты намеревался тоже открыть спортивный центр. «Такие как я, создаем и меняем жизнь к лучшему вокруг себя а не ждем от кого-то», - говорит сейчас о себе Сергей Костенко.





Изредка мелькают в списке конкурсантов и малознакомые общественности лица. Участник ряда избирательных кампаний в регионе, так и не ставший ни разу депутатом 35-летний Петр Попов, к примеру, запомнился волгоградцам по участию несколько лет назад в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Сейчас Петр в своем резюме позиционирует себя успешным и состоявшимся человеком – президентом по должности. Попов возглавляет «Национальный фонд поддержки социальных и экономических проектов». Номинант на звание политического лидера вспоминает, что состоял когда-то в «Молодой гвардии «Единой России». О выдвижении в Городищенскую гордуму от партии «Альянс зеленых» в 2016 году Попов предпочел не сообщать. На фоне масштабных достижений политика этот штрих к портрету, вероятно, оказался лишним. Так, господин Попов, отбросив застенчивость, сообщает, что «за период активной политической деятельности открыл ряд парков» и «участвовал в разработке программы устойчивого развития Волгограда до 2025 года».

Менее «звездные» участники проекта – менеджеры среднего звена, рабочие и специалисты – все больше в своих резюме поднимают проблемы, которые их волнуют. Это и «колоссальная бюрократизация всех институтов государства», и отсутствие перспектив в регионе для молодежи, и принятие антинародных законов. Даже активист Волгоградского реготделения МГЕР Богдан Литвинов не в силах молчать о том, что «наиболее актуальной проблемой для жителей региона является отсутствие перспектив и развития». Старший мастер «Волгограднефтемаш» Владимир Толокнов вообще считает, что «бизнесмены, предприниматели, спортсмены и богема, не имеющие представления об уровне жизни большинства населения страны, не имеют право быть депутатами и принимать решения за весь народ».

Конкурс «Лидеры России. Политика», как отмечено на официальном сайте соревнования, реализуется по поручению Президента Российской Федерации «с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности». На первом этапе идет онлайн-голосование за конкурсантов. Получивших наиболее количество лайков политиков ожидает тестирование, а затем живое общение с экспертами проекта.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны, а также право на участие в образовательной программе развития в Мастерской управления «Сенеж» и Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Фото: политическиелидеры.рф