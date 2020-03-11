Борьба с коррупцией 11.03.2020 16:10
0
11.03.2020 16:10
Срок до 8 лет заключения грозит бывшему начальнику инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» городской администрации. Сейчас он ожидает суда под домашним арестом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Оксану Черединину, сегодня утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки за незаконное бездействие и мелком взяточничестве.
По версии следствия, обвиняемый с декабря по август 2018 года ежемесячно получал денежные средства через двух посредников от руководства управляющих компаний.
Деньги предназначались за освобождение от административной ответственности по фактам выявленных сотрудниками инспекционного отдела нарушений требований жилищного законодательства. Общий размер незаконно полученных обвиняемым денежных средств превысил 100 тыс рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях бывший чиновник полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось региональным УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование проводилось СУ СК России по региону . Дело о коррупции будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда.
Реклама
Помощника прокурора задержали за взятку в Волгограде11.03.2020 07:09
Борьба с коррупцией 11.03.2020 07:09
Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает люксовый автомобиль10.03.2020 09:08
Борьба с коррупцией 10.03.2020 09:08
В Волгограде инспектора ФСИН задержали по подозрению в коррупции04.03.2020 10:52
Борьба с коррупцией 04.03.2020 10:52
Два Николая осуждены в Волгограде за крупную аферу с бюджетными деньгами в школе03.03.2020 15:32
Борьба с коррупцией 03.03.2020 15:32
В Волгограде экс-сотрудников ДПС судят за получение взятки03.03.2020 10:59
Борьба с коррупцией 03.03.2020 10:59
Для чиновников администрации Волгоградской области заказали автомобили поскромнее03.03.2020 09:27
Борьба с коррупцией 03.03.2020 09:27
В Волгограде банкротят организацию осужденного лже-благотворителя01.03.2020 08:18
Борьба с коррупцией 01.03.2020 08:18
В Волгограде разбираются с покупкой ФК "Ротор" люксового автомобиля с креплением для детского кресла26.02.2020 17:19
Борьба с коррупцией 26.02.2020 17:19
Подозреваемого в получении взятки ветеринарного врача не отпустили из СИЗО26.02.2020 11:13
Борьба с коррупцией 26.02.2020 11:13
Фирму в Волгограде оштрафовали на 120 тысяч за трудоустройство экс-чиновника19.02.2020 14:30
Борьба с коррупцией 19.02.2020 14:30
Аудиторы КСП проверят освоение московских денег на благоустройстве Центральной набережной Волгограда14.02.2020 08:26
Борьба с коррупцией 14.02.2020 08:26
В Волгограде ФСБ, полиция и СК раскрыли подробности задержания лесника-коррупционера13.02.2020 13:20
Борьба с коррупцией 13.02.2020 13:20
Под Волгоградом ветеринарный врач брал взятки за «закрытые глаза»13.02.2020 09:41
Борьба с коррупцией 13.02.2020 09:41
В Волгоградской области прокуратура отправила в досрочную отставку депутата-прогульщицу12.02.2020 15:52
Борьба с коррупцией 12.02.2020 15:52
ООО "Волгабас", которым руководил сын экс-депутата Волгоградской облдумы, заподозрили в неуплате налогов12.02.2020 14:49
Борьба с коррупцией 12.02.2020 14:49
Реклама