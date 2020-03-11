



Срок до 8 лет заключения грозит бывшему начальнику инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» городской администрации. Сейчас он ожидает суда под домашним арестом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Оксану Черединину, сегодня утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки за незаконное бездействие и мелком взяточничестве.

По версии следствия, обвиняемый с декабря по август 2018 года ежемесячно получал денежные средства через двух посредников от руководства управляющих компаний.

Деньги предназначались за освобождение от административной ответственности по фактам выявленных сотрудниками инспекционного отдела нарушений требований жилищного законодательства. Общий размер незаконно полученных обвиняемым денежных средств превысил 100 тыс рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях бывший чиновник полностью признал.

Оперативное сопровождение осуществлялось региональным УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование проводилось СУ СК России по региону . Дело о коррупции будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда.



