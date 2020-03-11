В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусу





"Горячая линия" для граждан, вернувшихся с неблагополучных по коронавирусу территорий, организована в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, звонки принимают в круглосуточном режиме по телефону 8(8442) 36-24-34. "Горячая линия" организована при комитете здравоохранения Волгоградской области на базе отдела медицины катастроф в целях передачи сведений о месте, датах пребывания и возвращения, контактной информации.

Сообщается, что все обратившиеся могут по указанному номеру получить исчерпывающую информацию по интересующим вопросам.

Как ранее сообщалось, в Волгоградской области под наблюдением в связи с возможным заражением коронавирусом находятся 117 человек, 4 человека пребывают в медицинских учреждениях. Отмечается, что количество наблюдаемых за последние дни снизилось почти вдвое. Накануне губернатор Волгоградской области сообщил, что на территории региона отсутствуют подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией.



