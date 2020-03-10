В Волгоградской области из-за вируса закрыли школу

Здравоохранение 10.03.2020 16:13
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10.03.2020 16:13
На прошлой неделе в Волгоградской области полностью закрыли одну школу в Михайловке в целях предотвращения распространения заболеваниями ОРВИ м гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, также частично была приостановлена учеба для учащихся 31 класса в 10 школах области, (Волгоград (4 школы), Жирновский (2школы), Нехаевский, Ленинский, Иловлинский, Фроловский районы).
При этом на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения области составил 51,4, что ниже недельного эпидемического порога на 43%. В Волгограде заболеваемость населения ниже эпидемического порога на 48%. В структуре циркулирующих вирусов отмечается преимущество у вирусов негриппозной этиологии (риновиурсы, РС-вирусы, аденовирусы) и незначительная доля вирусов гриппа В и А/H1N1/09/. Среди обследованных с респираторными симптомами и с внебольничной пневмонией нового вируса коронавирусной инфекции не выявлено.
В Роспотребнадзоре рекомендуют поменьше бывать в общественных местах, посещать только при крайней необходимости торговые центры, спортивные и зрелищные мероприятия, пользоваться общественным транспортом. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, работы, из образовательного учреждения, после посещения туалетов и контактов с посторонними людьми. Не прикасайтесь руками к лицу, носу.
Необходимо дезинфицировать гаджеты (мобильные телефоны, пульты), оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь (столы, выключатели, ручки входных дверей, холодильников, мебели).
Ограничьте по возможности приветственные тесные объятия и рукопожатия, советуют специалисты.
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