Здравоохранение

В Волгоградской области из-за вируса закрыли школу

Здравоохранение 10.03.2020 16:13
0
10.03.2020 16:13


На прошлой неделе в Волгоградской области полностью закрыли одну школу в Михайловке в целях предотвращения распространения заболеваниями ОРВИ м гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, также частично была приостановлена учеба для учащихся 31 класса в 10 школах области, (Волгоград (4 школы), Жирновский  (2школы), Нехаевский, Ленинский, Иловлинский, Фроловский районы).
При этом на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения области составил 51,4, что ниже недельного эпидемического порога на 43%. В Волгограде заболеваемость населения ниже эпидемического порога на 48%. В структуре циркулирующих вирусов отмечается преимущество у вирусов негриппозной этиологии (риновиурсы, РС-вирусы, аденовирусы) и незначительная доля  вирусов гриппа В и А/H1N1/09/. Среди обследованных с респираторными симптомами и с внебольничной пневмонией нового вируса коронавирусной инфекции не выявлено.
В Роспотребнадзоре рекомендуют поменьше бывать в общественных местах, посещать только при крайней необходимости торговые центры, спортивные и зрелищные мероприятия, пользоваться общественным транспортом.  Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, работы, из образовательного учреждения, после посещения туалетов и  контактов с посторонними людьми. Не прикасайтесь руками к лицу, носу.
Необходимо дезинфицировать гаджеты (мобильные телефоны, пульты), оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь (столы, выключатели, ручки входных дверей, холодильников, мебели).
Ограничьте по возможности приветственные тесные объятия и рукопожатия, советуют специалисты.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
10.03.2020 11:19
Здравоохранение 10.03.2020 11:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.03.2020 08:59
Здравоохранение 10.03.2020 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
09.03.2020 20:25
Здравоохранение 09.03.2020 20:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.03.2020 13:29
Здравоохранение 06.03.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.03.2020 16:30
Здравоохранение 05.03.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2020 20:17
Здравоохранение 03.03.2020 20:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2020 16:34
Здравоохранение 03.03.2020 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2020 14:38
Здравоохранение 28.02.2020 14:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2020 09:35
Здравоохранение 27.02.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.02.2020 12:57
Здравоохранение 19.02.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2020 08:31
Здравоохранение 18.02.2020 08:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.02.2020 20:25
Здравоохранение 17.02.2020 20:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.02.2020 20:41
Здравоохранение 13.02.2020 20:41
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
12.02.2020 13:45
Здравоохранение 12.02.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.02.2020 16:13
Здравоохранение 11.02.2020 16:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:32
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волжском вандалы добрались до «луны»Смотреть фотографии
16:47
Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условияхСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской облдуме готовы к экстренному заседаниюСмотреть фотографии
14:59
Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли заменуСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньшеСмотреть фотографии
14:03
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютойСмотреть фотографии
12:35
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»Смотреть фотографии
11:19
Коронавируса нет, но к войне готовимся : губернатор заявил об отсутствии в Волгоградской области подтвержденных случаевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Хозяин агрессивной собаки оплатит покусанной волгоградке уколы от бешенстваСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супругиСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Мелодии любви: золотые голоса России подарили волгоградкам незабываемые эмоцииСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымомСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожареСмотреть фотографии
09:08
Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает люксовый автомобильСмотреть фотографии
08:59
В филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области внедряют медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохраненияСмотреть фотографии
20:28
Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:25
В Волгограде проверят клинику покойного врачаСмотреть фотографии
19:16
В Волгоградской области заблокировали запрещенную песню трэш-рок группыСмотреть фотографии
18:44
У собственников изымут земли под строительство третьей очереди моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» отметил весну в чемпионате ФНЛ ничьей с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
17:05
Фанаты волгоградского «Ротора» болеют против коронавирусаСмотреть фотографии
16:02
Бродячие собаки напали на ребенка в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:35
Губернатора Волгоградской области очаровали полицейские жеребцы Орловской породыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 